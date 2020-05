AGGIORNAMENTO – Coronavirus, 3 nuovi casi di contagio in Basilicata su 591 tamponi processati

6 maggio 2020, ore 12:00 – Sono 3 i nuovi positivi in Basilicata. E’ questo l’ultimo aggiornamento relativo all’emergenza da Covid-19 in Basilicata. Nella giornata di ieri sono stati processati 591 tamponi. Di questi 588 sono risultati negativi e 3 positivi. Sono di Matera, Pisticci e Sant’Arcangelo. Dall’inizio dell’epidemia in Basilicata sono stati processati 15.619 tamponi.

LA SITUAZIONE NEGLI OSPEDALI – Sono 50 i pazienti ricoverati negli ospedali “San Carlo” di Potenza e “Madonna delle Grazie” di Matera. 40 nei reparti di Malattie Infettive, 7 in Pneuomologia e 3 in Terapia Intensiva. Nelle ultime 24 ore risultano guarite altri 8 pazienti.

Claudio Buono