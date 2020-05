Covid-19, negativi al secondo test gli operatori sanitari del Distretto di Villa d’Agri

Sono negativi al Covid-19 gli operatori del Distretto di Villa d’Agri che, a seguito dell’attività di screening preventivo del personale, erano risultati positivi ai tamponi. Il secondo test effettuato ha dato esito negativo anche per le persone entrate in stretto contatto con gli operatori. A livello precauzionale è stata effettuata la sanificazione dell’intero Distretto e dei locali della Guardia medica di Paterno. Si è conclusa l’attività di screening del personale del Distretto: ad oggi l’80% dei tamponi ha dato esito negativo. Si attendono in settimana i risultati degli ultimi test. Continuano, in massima sicurezza, le attività ambulatoriali e amministrative attualmente attive come da normativa vigente.