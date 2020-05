Covid-19 in Basilicata: stamattina positivi, ma ora risultano negativi 4 pazienti. I nuovi positivi in regione sono 6 e non 10

5 maggio, ore 21:00 – Non sono dieci i nuovi casi di positività da Covid-19 in Basilicata, resi noti dalla task force della Regione Basilicata in mattinata. Ma bensì 6. Infatti, 4 dei 10 positivi di Tolve hanno fatto un nuovo test, che è risultato negativo. Non è escluso che possa esserci stato qualche problema ai tamponi effettuati. La conferma è arrivata dal sindaco di Tolve, Pasquale Pepe: “Sono tutti e 4 negativi”. Lo stesso ha comunicato che gli stessi sono risultati negativi ad altri tamponi.

In mattinata la task force della Regione Basilicata aveva comunicato che nell’ultimo giorno erano stati effettuati 422 test per l’infezione da Covid–19. Di questi, 412 sono risultati negativi e 10 positivi. I casi positivi riguardano: 1 il Comune di Matera; 1 il Comune di Accettura; 4 il Comune di Tolve; 4 il Comune di Anzi. Da eliminare quindi i “falsi” positivi di Tolve, 4. Con questo aggiornamento i casi di contagio confermati in tutta la regione sono 173, e non 177 come reso noto stamattina. Nell’ultimo giorno sono guariti altri 6 pazienti in Basilicata. Non è chiaro cosa sia successo riguardo l’analisi dei tamponi sui 4 residenti di Tolve. La certezza è che i quattro giovedì sono negativi al test e non positivi.

Claudio Buono