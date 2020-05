Covid-19 da Vietri di Potenza spopola il video di nonno e nipote, 9 e 72 anni: “Ora però dovrebbe finire”

“Buongiorno dal Tg1”. Inizia così il video realizzato da Francesco, 9 anni, e Donato, 72, rispettivamente nipote e nonno di Vietri di Potenza. Nel video, del tutto improvvisato, i due sono “amici” e parlano dei contagi e dell’emergenza sanitaria. Un video di cinque minuti, molto divertente, che fa conoscere anche come molti bambini provino a sdrammatizzare questo brutto periodo immedesimandosi in vari personaggi. “Vorrei sapere da dove arriva questo virus, come può succedere tutto ciò”, dice il nonno in apertura del video. Il bambino, improvvisando, dice di essere collegato da un’altra parte, da Potenza, per spiegare la situazione dei contagiati e si “dispiace dalla Basilicata”, facendo balzare poi, immaginariamente, la linea da un poso all’altro.

Nel video il nipote suggerisce al nonno, e le risate sono assicurate. “C’è il professore don Giacomo Giovanni che ci spiegherà tutto. Purtroppo ci sono molti infermieri e medici, vigili urbani, che sono contagiati. Sono più o meno positivo negativo”. Poi un pò di ottimismo: “Non dovrebbe andare molto lontano il virus, secondo me dovrebbe finire”. Poi la linea immaginariamente passa in America. La pera diventa un microfono con il racconto della situazione a New York: “La situazione è critica”. E’ il momento di una breve conferenza stampa, con Borrelli, capo della Protezione Civile. Il bambino si atteggia come Borrelli, parla dei contagi e dei morti, e spinge il nonno fuori dal video. Una gag davvero molto divertente, ma allo stesso momento, fa pensare e fa capire quanto sia la voglia di nonni e bambini di sentirsi liberi, augurando la fine di questo incubo il prima possibile. Poi, nel finale, l’augurio: “E’ l’ultima conferenza stampa”. Tutti vorremmo fosse davvero così. E ancora: “Vi salutiamo: Francesco Manzella e Donato Giordano”. Un video che su Facebook ha strappato tanti sorrisi e condivisioni. Ve lo proponiamo integralmente qui.

Claudio Buono