“La Basilicata, il Molise, hanno sofferto per motivi altrui. Non hanno avuto nulla, né contagi e né morti”. Così Cecchi Paone su Canale 5

“La Basilicata, il Molise, hanno sofferto per motivi altrui. Non hanno avuto nulla, ne contagi e ne morti”. Sono le parole, chiaramente sbagliate, di Alessandro Cecchi Paone, nell’ambito della puntata di Matrix di venerdì sera 1 maggio, in onda su Canale 5. Il programma condotto dal giornalista Nicola Porro, iniziato alle 23.30, aveva tra gli ospiti, oltre al viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, anche Cecchi Paone, giornalista e divulgatore scientifico. In collegamento video anche Jole Santelli, presidente della Regione Calabria. Proprio nel momento in cui si stava parlando della riapertura di bar e ristoranti in terra calabrese, le parole di Cecchi Paone, che hanno scatenato anche sui social molte polemiche. Bisognerebbe spiegare al sig. Cecchi Paone che in Basilicata, dall’inizio dell’emergenza, con e per coronavirus sono morte 25 persone, e in totale (tra guariti e deceduti) 380 persone hanno contratto il virus. La situazione attuale parla di 191 attuali contagi, di cui 52 pazienti ricoverati nei due ospedali di Potenza e Matera (4 in terapia intensiva) e 139 in isolamento domiciliare. Un pò di rispetto per le vittime e familiari. Sarebbe il caso di farlo sapere al sig. Cecchi Paone. Di seguito il video che riguarda le dichiarazioni.

Claudio Buono