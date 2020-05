Emergenza sanitaria, una coppia del Potentino dona un ecografo portatile al reparto malattie infettive del “San Carlo”

Intenso incontro presso la Direzione Generale del San Carlo di Potenza tra i vertici aziendali, dirigenti ed operatori del Reparto Malattie Infettive, con Andrea Mera e sua moglie Anna Michela Vertone che hanno donato al reparto, con un gesto di grande generosità, un Ecografo portatile. Pubblichiamo di seguito il ringraziamento che i Medici e gli Operatori tutti del Reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale “San Carlo” di Potenza hanno inteso esprimere per iscritto.

“La pandemia COVID 19, come una grande guerra è arrivata ed ha messo a dura prova forze fisiche, sanità, affetti, rapporti sociali, coscienze. Tutto un popolo è chiamato a lottare, nelle forme e nelle possibilità di ognuno, senza distinzione fra gli eroi della prima linea e i combattenti delle retrovie. E se fra i primi scorrono sotto i nostri occhi immagini di coraggio,di abnegazione e di dolore, fra la gente seria che sta a casa parte una gara di amore e solidarietà. Fra le tante storie, degne della penna di De Amicis, ne segnaliamo una piombata sul nostro gruppo di Malattie Infettive del San Carlo di Potenza; noi altri, fin troppo occupati nell’ininterrotto impegno assistenziale, apprendiamo che un uomo e la sua consorte, sentano il bisogno di fare qualcosa di più, di più significativo, di più concreto ed utile per quelli della prima linea. Vogliono anch’essi far parte di quell’esercito che fronteggia il male ed argina il dolore. Andrea Mera e la moglie Anna Michela Vertone, questi i loro nomi, vengono a conoscenza che nel Reparto di Malattie Infettive, strapieno di pazienti COVID, servirebbe un Ecografo portatile e, anche se il suo costo è pari a quello di una utilitaria, decidono di acquistarlo e lo donano con cristallino e disinteressato altruismo. Vi siamo grati, Andrea ed Anna Michela, ed ogni volta che adopereremo questa per noi preziosa apparecchiatura, il nostro pensiero correrà a voi e alla generosità della vostra famiglia”.

I Medici e gli Operatori tutti del Reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale “San Carlo” di Potenza