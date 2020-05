AGGIORNAMENTO – Altro che “contagi zero”. In Basilicata ci sono altri 6 casi di positività da Covid-19

3 maggio, ore 11:00 – Non arrivano proprio buone notizie dall’ultimo aggiornamento per l’emergenza da coronavirus in Basilicata. I dati dei tamponi analizzati ieri 2 maggio dicono che su 488 tamponi processati, 6 sono risultati positivi e 482 negativi. Ben lontano, purtroppo, dai “contagi zero” dei giorni scorsi. Nell’ultimo giorno sono guarite altre tre persone. I nuovi 6 positivi sono di Matera (2), 1 a Bernalda, Montescaglioso, Marconia di Pisticci e Pomarico (Bernalda e Marconia di Pisticci sono gli stessi pubblicati nella tarda serata di ieri su questo sito). Ad oggi i tamponi processati in regione sono 14.210.

La situazione negli ospedali – A Potenza e Matera ci sono 40 persone ricoverate nelle malattie infettive e 8 in pneumologia. 3 in terapia intensiva, a Matera. 1 in meno di ieri, con uno dei pazienti che è migliorato e trasferito in altri reparti.

Claudio Buono