“Distenditi”, ecco il terzo inedito musicale che porta la firma del giovane artista e cantante lucano Gabriele Acquavia di Picerno

“Distenditi”, è il titolo del terzo inedito musicale che porta la firma del giovane artista e cantante lucano Gabriele Acquavia, di Picerno.

“Ho scritto questo inedito – ha dichiarato Gabriele a melandronews.it – nella primavera dello scorso anno, e ho deciso di pubblicarlo in questo periodo di difficoltà per donare un momento di distacco psicologico da tutto ciò che stiamo vivendo, pur solo per qualche minuto”. Il brano, racconta Gabriele, “descrive un’ultima occasione, un’ultima concessione, un ultimo atto di amore con una ragazza con la quale, per vari motivi, non ci sono più le condizioni e il giusto feeling per andare avanti”. Musica e testo sono stati scritti dal giovane artista lucano, me con la collaborazione di Christian Lapolla. Al videoclip hanno lavorato un gruppo di giovani ragazzi lucani emergenti, la loro attività lavorativa si chiama “Todeti Production”. Ma quale sarà il prossimo obiettivo di Gabirle Acquavia? “Quello – dice determinato – di scrivere un brano che si affacci a sfaccettature musicali diverse che sto studiando e analizzando accuratamente”.

Musica e testo a cura di Gabriele Acquavia con la collaborazione di Christian Lapolla. Arrangiamento, Mix e Mastering di Chris Lapolla @Electric Town Recording Studio. Alla batteria Antonello Ruggiero. Scritto e prodotto da Todeti Production. Attrici nel video sono Ilenia Ginefra e Aurora Summa. Social Media Manager Luca Scavone. La canzone è disponibile nei principali digital store come iTunes, Apple Music, Spotify e Amazon. Nonostante la giovane età, Gabriele ha già avuto modo di conseguire importanti successi anche a livello nazionale, e le sue canzoni sono state molto apprezzate, così com’è apprezzato ogni qualvolta si esibisce in pubblico in tante serate. Un successo che ripaga la sua grande determinazione, studio e passione. Di seguito il video (clicca qui se non lo visualizzi)

Claudio Buono