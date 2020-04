“Tu sei unico e speciale”, l’ultima opera di Padre Giuseppe Celli. Un volume di preghiera e riflessione

“Tu sei unico e speciale”, è il titolo dell’ultimo libro di Padre Giuseppe Celli, frate cappuccino del Convento di Vietri di Potenza, edito da Griabaudi Spiritualità e Religione, composto da 178 pagine ed in vendita da alcuni giorni. Il libro contiene l’Inno all’amore di Dio, Inno a Gesù, Cristo e Signore e proposte di lectio divina. In questo nuovo libro -racconta illibraccio.it Padre Giuseppe Celli propone due lectio divina entrambe legate all’amore unico e speciale che Dio ha per ognuno di noi per farcene gustare ogni piccolo passo. L’accento è sulla salvezza di Dio, “un Dio che non ci salva dall’alto della sua potenza, ma dal basso della sua umiltà” sottolinea Padre Celli. “Il Dio onnipotente può far paura. Il Dio Abbà, invece, guarda con tenerezza”. Quindi “Sì, possiamo amare Dio come si ama una persona. Egli non guarda i peccati, ma vede le nostre sofferenze. Non è attratto dalle perfezioni, ma conosce i nostri bisogni. Se ne fa carico e continua ad amarci”. Padre Giuseppe, da anni a Vietri di Potenza, è nato a Torre Orsaia, comune situato nel Parco Nazionale del Cilento, dedica molto spazio alla pasotale ed alla formazione biblica in Italia e all’estero. Cura la rubrica settimanale per Telediocesi e collabora con Tele Padre Pio. Padre Giuseppe, in precedenza, ha scritto anche altri libri molto apprezzati, come “L’amore non finirà mai”, “Magnificat danza di gioia” e “Preziosa eredità”, sempre con Gribaudi Editore.

Si può acquistare sul sito Feltrinelli cliccando qui.

Claudio Buono