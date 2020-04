Parte da Potenza la sfida di #JustInOneDay. Attraverso il linguaggio cinematografico e gli sport estremi si riscrive la geografia di un luogo

#JustInOneDay ovvero, girare un video in un solo giorno per raccontare storie inedite e cambiare la prospettiva dei luoghi. E’ questo il progetto di un gruppo di ragazzi potentini, alcuni dei quali atleti di sport estremi e altri film-makers. Il primo video, per il quale è già on line il trailer, sarà diffuso il prossimo sabato 25 aprile sulle pagine Facebook e Instagram, e racconta di una Potenza inedita, vissuta in maniera diversa. Grazie infatti al cambio di prospettiva e di paradigma proposto dai giovani atleti e film-makers, la città delle 100 scale e delle tante salite, diventa il luogo ideale delle tante discese lungo le quali dissipare energia atletica e creativa. Grazie quindi alla libertà di movimento e al rinnovamento del modo di fruire gli spazi, Potenza rinasce, aggrega e si auto promuove. Abbiamo guardato la città da un punto di vista un po’ estremo – spiegano i promotori dell’iniziativa- per dimostrare come si può affrontare e superare qualsiasi ostacolo.

La sfida alla base del progetto è stata di fare tutto in un giorno. Eccetto che per il montaggio, in un giorno sono state effettuate le riprese in vari luoghi della città, è stata creata la colonna sonora, effettuato lo speakeraggio, disegnate le grafiche. L’iniziativa, che non ha scopo di lucro, nasce anche per dimostrare come solo facendo ricorso alle competenze e alle passioni di chi un luogo lo vive è possibile promuovere in maniera autentica quel luogo stesso.

La speranza, spiegano i promotori, è di passare altre giornate come quella descritta nel primo #JustInOneDay e di realizzare altri video con la stessa modalità in altri luoghi della Basilicata.

Il video è stato realizzato grazie alla partecipazione degli atleti: Dino Russo, Lautaro Chialvo e Luciano Brucoli. Film-makers: Rocco Tolve, Francesco Nolè, Marco Fasanella, Stefano Onofrio, Davide Monticelli, Antonio Verrastro, Giovanni Di Gennaro, Luca Tamburrino, Giulio Grassi, Antonio Di Giacomo, Giuseppe Benevento, Simone Pannullo, Daniele Ciammella. Assistenti: Giuseppe Pace e Pietro Pace. Audio: Gabriele Pace, Ettore Allegretti, Carlo Cristofaro, Valerio Ruoti. Grafiche: Angelo Musto.