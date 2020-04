Covid-19, un’altra vittima in Basilicata. Non ce l’ha fatta un uomo ricoverato in terapia intensiva al “San Carlo”

C’è un’altra vittima con coronavirus in Basilicata. Si tratta di un uomo di Avigliano di 70 anni, che ricoverato all’ospedale “San Carlo”. L’uomo è morto nella notte. Si tratta del primo uomo di Avigliano risultato positivo al Covid-19. Da alcune settimane, a causa dell’aggravarsi delle condizioni di salute, si trovava ricoverato nel reparto di terapia intensiva. A quanto pare, sarebbe sopraggiunte altre complicazioni di salute tanto da non farcela. L’uomo era molto conosciuto e stimato nella comunità aviglianese. Era titolare di un’attività commerciale. Ad oggi sono 25 le vittime in Basilicata dall’inizio dell’epidemia. E’ la seconda persona di Avigliano deceduta con coronavirus.

redazione