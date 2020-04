AGGIORNAMENTO IN BASILICATA – ci sono due positivi su 471 tamponi analizzati. È questo l’ultimo aggiornamento in Basilicata per l’emergenza coronavirus. Ad oggi in regione sono stati processati 8511 tamponi. Nell’ultimo giorno 471, di cui solamente 2 positivi, a Matera e San Giorgio Lucano.

Nei due ospedali di Potenza e Matera ci sono 52 persone ricoverati in malattia infettiva, 9 in pneumologia e 7 in terapia intensiva. Nell’ultimo giorno guarite altre 5 persone.