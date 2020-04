“Compra lucano”, al via la campagna di promozione sull’agroalimentare lucano

La Basilicata rurale nel carrello della spesa. Con questa immagine ad effetto, disegnata proprio per rendere il messaggio diretto, il Dipartimento politiche agricole e forestali della Regione Basilicata lancia la campagna promozionale che ha come claim “Compra lucano! Mangi sano e dai una mano”. “La filiera agricola e agroalimentare – ha spiegato l’assessore regionale alle politiche agricole e forestali, Francesco Fanelli – è tra i pochi settori produttivi ad aver garantito, in questa emergenza epidemiologica, l’approvvigionamento del cibo. La campagna promozionale – continua l’Assessore – nasce dall’esigenza di dare una mano concreta, invitando a comprare prodotti dell’agroalimentare lucano sostenendo il reddito delle nostre aziende, in una sorta di economia solidale. Oltretutto, abbiamo la garanzia di mangiare prodotti sani, certificati e simbolo dell’identità dei nostri territori. Un’iniziativa che potrà contare sulla collaborazione delle organizzazioni professionali agricole, dell’associazione regionale allevatori, oltre che sul contributo degli amministratori comunali. Contiamo, inoltre, sul supporto dell’Alsia, delle organizzazioni dei commercianti, del mondo cooperativo e di alcuni ordini professionali. Un ringraziamento va a tutti quegli esercizi commerciali che faranno trovare sugli scaffali prodotti del paniere agroalimentare lucano. Il mio invito – termina Fanelli – va a tutti i cittadini ad acquistare con il cuore prodotti made in Basilicata con la garanzia di portare sulle tavole alimenti genuini e di qualità, aiutando al contempo le imprese agricole e zootecniche del nostro territorio”. La campagna di promozione, finanziata con fondi del Psr Basilicata 2014-2020, è un sostegno alle filiere agricole lucane e al mondo rurale, con l’obiettivo di aumentarne la competitività ed esaltare i luoghi incontaminati da cui derivano. “L’agroalimentare lucano: un patrimonio di qualità da tutelare. Portiamo in tavola la Basilicata rurale!: questo il messaggio della campagna promozionale.