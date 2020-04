Scopri se hai bisogno di un visto per viaggiare in Canada

La maggior parte delle persone che arriva dall’estero in Canada ha bisogno di un passaporto elettronico in corso di validità, di un visto (visa Canada) o di un’autorizzazione di viaggio elettronica (eTA) per viaggiare in Canada ma non entrambi.

Se il viaggio in Canada è di tipo turistico, di lavoro o di studio si può richiedere il visto online. Se invece volete traferirvi definitivamente in Canada sappiate che ogni programma di immigrazione ha requisiti di applicazione e ammissibilità diversi.

Nella richiesta di visto online le domande verteranno sui seguenti argomenti:

nazionalità

età

lingue parlate

membri della famiglia

formazione scolastica

esperienza lavorativa

reddito e / o patrimonio netto

dettagli su qualsiasi offerta di lavoro

VIAGGI PER TURISMO

Come cittadini italiani, non è necessario ottenere un visto tradizionale se pianificate un viaggio in Canada per turismo. Serve solo l’eTA, un’autorizzazione elettronica al viaggio da richiedere online prima della partenza.

L’ETA consente di restare in Canada per un periodo che non supera i 180 giorni.

Prima di procedere e compilare la richiesta online ecco le informazioni di cui dovete disporre preventivamente:

Passaporto valido: non è possibile richiedere un ETA Canada se non si dispone di un passaporto elettronico valido per almeno 6 mesi dalla data di arrivo in Canada.

Indirizzo e-mail: un indirizzo valido è necessario in quanto la conferma ETA viene inviata via e-mail in formato elettronico. L’ETA è collegato elettronicamente al passaporto e non è necessario conservarne una copia fisica, anche se la maggior parte delle persone preferisce stamparne una, per ogni evenienza.

Mezzi di pagamento: la procedura di richiesta online richiede che di effettuare il pagamento. A tal fine, si deve disporre di un metodo di pagamento valido, come carte di credito o debito, ma si può anche utilizzare PayPal.

L’ETA è valido per 5 anni dopo l’emissione o fino alla scadenza del passaporto. Durante questo tempo potrete tornare in Canada ogni volta che lo desiderate, sempre per viaggi turistici o soggiorni brevi. Nel caso viaggiate con figli minori di 18 anni, essi devono avere un ETA come gli adulti.

VIAGGI PER STUDIO O LAVORO

Il Working Holiday o International Experience Canada (IEC) è un programma di visto del governo canadese che offre ai cittadini italiani residenti in Italia un’opportunità unica di ottenere un permesso di lavoro e studio per il Canada.

Il Working Holiday Visa è un permesso di lavoro temporaneo concesso ad alcune nazioni che hanno specifici accordi bilaterali con il Canada. Il visto incentiva lo scambio culturale tra giovani di paesi diversi. Il Working Holiday permette di lavorare alle condizioni di un cittadino canadese e di finanziarsi l’esperienza di vita e di viaggio nel paese.

I requisiti generali sono:

essere cittadino italiano residente in Italia (con passaporto valido);

avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni (inclusi);

avere 2,500 dollari canadesi sul proprio conto per coprire le spese all’inizio dell’esperienza (a garanzia);

avere già il biglietto del volo di ritorno o semplicemente l’equivalente in dollari canadesi per acquistarlo dimostrabili sul proprio conto;

avere un’assicurazione sanitaria per la durata completa della propria permanenza;

non aver già utilizzato questo tipo di visto in passato;

Dal 2018 sono richiesti i dati biometrici (biometrics), ovvero impronte e fotografia digitali che vanno rilevate presso l’ambasciata canadese a Roma.