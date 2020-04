AGGIORNAMENTO – Covid-19, impennata di contagi in Basilicata. Si registrano altri 8 casi di positività

AGGIORNAMENTO DEL 21.4.2020, ORE 11:30 – Dai zero contagi di ieri agli otto di oggi. Non una bella notizia per la Basilicata, con un’impennata di contagi, ben 8 nell’ultimo giorno. Sono questi infatti i tamponi positivi su ben 602 processati in regione. Mai erano stati processati ad oggi tanti tamponi in Basilicata. Si registra purtroppo un’impennata di contagi. 594 negativi e 8 positivi (3 a Matera, 1 a Potenza, Senise, Viggiano, Rionero in Vulture, Gallicchio). Ad oggi in Basilicata i tamponi totali processati sono 7470. Negli ospedali di Potenza e Matera, 51 persone ricoverate in malattia infettiva, 14 in pneumologia e 7 in terapia intensiva. Guarite altre 5 persone.

Claudio Buono