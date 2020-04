Coronavirus, l’emozionante video dell’infermiere del Pronto Soccorso del “San Carlo” di Potenza è un inno a non mollare

“Credo che alla fine di questa lunga storia dovremo sederci tutti intorno ad un tavolo e scrivere la nostra pagina di storia, sottoscritta da ciascuno di noi e renderla pubblica”. E’ una delle emozionanti frasi che si leggono realizzato dall’infermiere Antonio Angarola, in servizio al “San Carlo” di Potenza. Uno dei tanti eroi che sta combattendo contro il Covid-19. Il video, pubblicato su Facebook, è un commovente omaggio per tutti gli operatori sanitari e pazienti. Immagini, frasi, testimonianze che forse dovrebbe aiutare a pensare un pò di più prima di “sentenziare” contro chi lavora negli ospedali, specie a seguito di decessi. Da parte di tutti noi, l’invito a tenere duro in questo periodo. Perchè loro sono i nostri eroi, il nostro salvavita. Ecco il video completo.

Claudio Buono