“Valorizziamo Baragiano” lancia i coronaticket per sostenere i commercianti del paese

“Una mano lava l’altra”, è il nome dell’iniziativa messa in campo a Baragiano dal gruppo di minoranza “Valorizziamo Baragiano”, composto dai consiglieri Rosanna Faraone, Orlando Galizia e Valerio Cocina. “Una mano lava l’altra”.. con i coronaticket. L’obiettivo è quello di aiutare i commercianti di Baragiano. Come funziona? Si conttatta il commerciante, barista o ristoratore di fiducia che ha aderito all’iniziativa, si acquista un coronaticket del valore di 20 euro e si riceverà in cambio un ticket dal valore spesa superiore, con uno sconto che arriva anche al 20 %. Il tutto da consumare al momento della riapertura e comunque alla fine di tutte le restrizioni. Una iniziativa che al momento ha richiamato l’adesione di quasi 20 attività commerciali.