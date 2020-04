AGGIORNAMENTO IN ITALIA ✅ Calano i decessi e diminuiscono ancora i ricoveri in terapia intensiva

19 aprile, ore 18:20 – Calano vittime, contagi e ricoveri in terapia intensiva rispetto agli ultimi giorni. Questo dice l’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione Civile nazionale, relativamente alle ore 18:00 di oggi 19 aprile. Rispetto alla giornata di ieri, sono ricoverati in terapia intensiva, in Italia, 98 persone in meno (ieri erano 79 in meno), per un totale di 2.635 pazienti ricoverati. Calano i decessi rispetto all’ultimo giorno così come gli attuali nuovi malati da Covid-19, che risultano essere 486 rispetto ai nuovi 809 di ieri. Di seguito, i dati dettagliati.

Attuali nuovi malati da Covid-19 nelle ultime 24 ore: 486 (ieri 809)

Decessi nelle ultime 24 ore: 433 (ieri 482)

Guariti nelle ultime 24 ore: 2.128 (ieri 2.200)

Pazienti ricoverati in terapia intensiva: 2.635 (-98 rispetto a ieri)

Pazienti ricoverati in altri reparti con sintomi: 25.033

Attuali contagi totali: 108.257

Decessi totali dall’inizio dell’epidemia: 23.660

Guariti totali dall’inizio dell’epidemia: 47.055

Casi totali dall’inizio dell’epidemia: 178.972 (compresi guariti e decessi)

a cura di Claudio Buono