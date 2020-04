AGGIORNAMENTO 🔴 Covid-19 in Basilicata. Record di tamponi processati in un giorno: 472, solo 3 sono positivi

AGGIORNAMENTO DEL 19 APRILE 2020 – Record di tamponi effettuati in una giornata in Basilicata. Su ben 472 processati, solamente 3 sono risultati positivi e 3 negativi. Ad oggi i tamponi effettuati in Basilicata sono 6528. I tre positivi sono a San Giorgio Lucano, Acerenza e Rotondella. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali di Potenza e Matera, ci sono 47 persone ricoverate in malattia infettiva, 12 in pneumologia e 8 in terapia intensiva. Si registra un decesso nell’ultimo giorno ed altri 17 guariti.Â

Claudio Buono