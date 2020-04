Emergenza Covid-19, il grande lavoro dei Volontari della Protezione Civile di Savoia di Lucania

Non hanno mai lesinato supporto e sostegno a Comuni, forze dell’ordine e cittadini, figurarsi in questo periodo di emergenza assoluta. I volontari del Gruppo Lucano in tutta la Basilicata, nel Cilento e Alta Calabria sono riconosciuti oramai come vere e proprie “istituzioni” a cui rivolgersi nel momento del bisogno. Lo sanno bene i tanti sindaci che sanno di poter contare sulle “giubbe gialle” in ogni situazione. Dopo essersi distinti ed onorato i vessilli lucani in tutte le emergenze nazionali e internazionali (dai terremoti di Molise, Umbria e l’Aquila, alle crisi umanitarie in Medio Oriente alle) in queste settimane la loro opera è fondamentale proprio nella nostra regione. Veterani e giovani del Gruppo Lucano (il cui numero totale si aggira sui cinquemila) si occupano di garantire servizi pubblici n tema di sicurezza, ordine pubblico, supporto sanitario e alimentare. I volontari del Marmo-Melandro, in particolare, sin dai primi giorni dell’emergenza COVID-19 hanno montato una tenda ministeriale PI-88 come presidio presso lo svincolo del raccordo autostradale Savoia-Picerno, in contrada Perolla, per garantire un puntuale censimento di tutti i passeggeri transito e per poter segnalare, qualora non fosse stato effettuato dal cittadino stesso, al Comune di destinazione l’ingresso del passeggero in modo da portare a conoscenza le autorità competenti. Un lavoro stringente e fondamentale per evitare contagi e trasmissione del virus da parte studenti e lavoratori Lucani provenienti dalle regioni settentrionali. Al presidio si alternano le giubbe gialle delle sedi di Savoia di Lucania, Muro Lucano, Castelgrande e Sant’Angelo Le Fratte. Proprio i volontari di Savoia, al fianco della locale amministrazione (il cui sindaco Ricciardi, dopo la quarantena e il responso negativo dell’ultimo tampone, è tornata pienamente operativa va) nei giorni scorsi si è occupata della sanificazione dell’intero territorio salviamo (centro storico e frazioni) con l’utilizzo di una soluzione di ipoclorito di sodio al 2%. Oltre all’aspetto puramente tecnico non é mancato neanche quello più sociale e solidaristico: nella scorsa settimana di Pasqua, dai giovani delle giubbe gialle sono state distribuite uova di cioccolato ai bambini di Savoia di Lucania donati dalla stessa Protezione Civile insieme alla locale sezione Avis “Michele Lapolla”. Durante tutta l’emergenza il Gruppo Lucano salviano ha effettuato decine e decine di consegne a domicilio di generi di prima necessità acquistati nelle attività commerciali locali da persone sottoposte a quarantena o a nuclei familiari indigenti o a persone sole e con scarsa capacità di deambulazione. “Per noi non è una novità -ha detto il responsabile veterano dell’associazione Marco Mangieri- da oltre due decenni siamo al servizio di chi ha bisogno, collaborando con tutte le istituzioni. Colgo l’occasione per invitare tutti a rispettare le ordinanze delle autorità grazie alle quali e alla sensibilità della popolazione si è impedito che i nostri piccoli paesi fossero epicentri di focolai infettivi, limitando al massimo i contagi”.