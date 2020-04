AGGIORNAMENTO – In Basilicata 2 tamponi positivi su 346 processati. Ci sono altri 5 guariti

18 aprile, ore 11:45 – Due tamponi positivi su 346 processati. E’ questo l’ultimo aggiornamento relativo all’emergenza coronavirus in Basilicata. I due tamponi positivi sono di due persone che risiedono a San Giorgio Lucano e Pisticci, entrambi comuni del materano. 344 sono risultati negativi. Un dato confortante, dopo che ieri era risultato un solo positivo su 361 tamponi processati. Nell’ultimo giorno si registrano altri 5 guariti in Basilicata. Negli ospedali di Potenza e Matera ci sono ricoverate 48 persone nei reparti di malattia infettiva, 12 in pneumologia e 8 in terapia intensiva.

Claudio Buono