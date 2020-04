Renanera, nuovo singolo e nuovo videoclip ai tempi del coronavirus con ‘O surdato ‘nnamurato

I Renanera, noto progetto di musica nu-world, lanciano un nuovo singolo e un videoclip dalle tinte forti e lo fanno scegliendo la canzone napoletana per scattare la personale fotografia di questo momento delicato dell’umanità. ‘O surdato ‘nnammurato, canzone tra le più conosciute al mondo, è rivisitata con sonorità electro pop e ritmiche dinamiche. Il videoclip sul canale Youtube dei Renanera anticipa l’uscita sugli store digitali. «Ci sentiamo tutti un po’ soldati in questo scenario che ci rende protagonisti di una trama che finora avevamo temuto solo nelle ore successive alla visione di un film futuristico – spiega Unaderosa, voce dei Renanera –. Invece quel futuro è adesso e noi non siamo pronti. Soldati forse, ma armati solo di pazienza e amore. Sì, Amore, una parola che oggi come non mai echeggia forte e trova spazio nel silenzio di un tempo che non eravamo stati mai capaci di guardare negli occhi, trova un senso tra la semplicità delle nostre mura domestiche; una ricchezza mai apprezzata prima, che ci sensibilizzerá verso coloro i quali, anche prima di questa guerra batteriologica, stavano combattendo la loro battaglia personale tra l’indifferenza di esseri cosiddetti umani. La nostra fotografia di questo “anno sospeso” è proprio come la vedete anche voi: ‘O surdato ‘nnammurato nel 2020».