Potenza, il Covid-19 rinvia l’evento “Semplicemente Dalla”. E gli artisti lucani suonano e cantano da casa “La Sera dei MiracolI”

16 aprile 2020 – “Semplicemente Dalla”, è questo il titolo dell’evento che il 4 aprile avrebbe debuttato al Teatro “Don Bosco” di Potenza. Uno spettacolo, la storia di Lucio Dalla portata in scena attraverso racconti e canzoni. Il tutto, nato da un’idea -al momento solo in sospeso causa emergenza- di Rocco Spagnoletta, frontman dei Musicamanovella, e Francesco Fabrizio, che avrebbe visto salire sul palco, oltre ai due ideatori, la cantante Alice Muro e alcuni tra i musicisti più affermati della regione, come Renato Pezzano, Antonello Ruggiero, Gianluca Sanza e Antonio Rosa. Un insieme di teatro e musica che partendo da Potenza avrebbe toccato i teatri delle maggiori città italiane. Purtroppo, però, questa grave emergenza sanitaria ha bloccato questo progetto. Che ripartirà non appena possibile. Era praticamente tutto pronto, poi il Covid-19 che ha cambiato la vita di tutti noi. Ma nel frattempo, per dare un anticipo di quello che sarà il cast, Rocco Spagnoletta e friends hanno suonato da casa una delle canzoni più poetiche di Dalla: La Sera dei Miracoli. Ecco il video.