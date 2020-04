Covid-19, in Basilicata sale a 49 il numero dei pazienti guariti

16 aprile, ore 23:50 – Continua a salire il numero delle persone guarite in Basilicata. In serata si è saputo di altre tre pazienti guariti, che porta a 49 il numero totale di coloro i quali hanno vinto la battaglia contro il virus. Si tratta di un 52enne di Melfi, un 57enne di Moliterno è un 86enne di Potenza. Per tutti e tre il doppio tampone ha dato esito negativo. Secondo l’ultimo aggiornamento, sono 273 gli attuali contagiati in regione. 22 le persone decedute, oltre ad altre due fuori regione.

Claudio Buono