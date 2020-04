AGGIORNAMENTO IN ITALIA – 525 decessi nelle ultime 24 ore, i guariti totali sono oltre 40.164

16.4.2020, ore 18:10 – Si è tenuta poco fa la conferenza stampa di aggiornamento dei dati per l’emergenza da coronavirus in Italia, presieduta da Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile. Questi i dati dettagliati.

Attuali nuovi contagi nelle ultime 24 ore: 1.189 (ieri 1.127)

Decessi nelle ultime 24 ore: 525 (ieri 578)

Guariti nelle ultime 24 ore: 2.072 (ieri 962)

Attuali contagi totali: 106.607

Decessi totali dall’inizio dell’epidemia: 22.170

Guariti totali dall’inizio dell’epidemia: 40.164

Casi totali dall’inizio dell’epidemia: 168.941 (compresi guariti e decessi)

Continua il calo della pressione sulle strutture ospedaliere italiane. Sono 2.936 in terapia intensiva, -143 pazienti rispetto a ieri. Un numero così basso di casi in terapia intensiva dal 21 marzo. Da sottolineare anche l’alto numero di tamponi eseguiti in Italia nell’ultimo giorno, ben 61mila.

Claudio Buono