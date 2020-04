Covid-19 in Basilicata, esposto del Codacons in Procura su omissioni e ritardi per i decessi. “Sequestrare cartelle cliniche”

Sui morti da coronavirus registrati in Basilicata il Codacons presenta un esposto alle Procure della Repubblica di Potenza e Matera, in cui si chiede di aprire delle indagini sul territorio e verificare eventuali carenze ed omissioni da parte della pubblica amministrazione. «Da tutta Italia arrivano segnalazioni di malati e parenti dei deceduti che denunciano difficoltà nel sottoporsi ai tamponi, mettersi in contatto con gli organi sanitari locali o ricevere in modo tempestivo le necessarie cure mediche – spiega il Codacons -. Una situazione che sta portando diversi parlamentari a presentare vergognosi emendamenti al decreto Cura Italia finalizzati proprio a cancellare con un colpo di spugna le responsabilità civili e penali di istituzioni e strutture sanitarie in caso di omessa assistenza ai pazienti». Il Codacons chiede alle Procure di sequestrare tutte le cartelle cliniche e le attestazioni dei deceduti in regione. Non solo. Da oggi l’associazione sul proprio sito www.codacons.it mette a disposizione dei parenti dei deceduti un questionario per denunciare eventuali difficoltà, omissioni o ritardi. Il questionario è compi labile anche telefonicamente. Basta rivolgersi al numero verde 800.066735 (dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16). (Fonte: sito Codacons)