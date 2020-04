Coronavirus: in auto di notte dal Veneto al Potentino, tre giovani fermati dai carabinieri

Nella notte tra sabato e domenica scorsi, tre ragazzi di origini romene, infischiandosene delle norme che ci obbligano a stare a casa, sono partiti dal Veneto e hanno raggiunto indisturbati il varco di accesso al Comune di Castelluccio Inferiore. L’auto, sulla quale viaggiavano una coppia e un altro ragazzo arrivato a Castelluccio per andare a trovare la fidanzata che vi lavora come badante, ha ignorato il blocco della Protezione Civile che presidia l’unico punto che consente l’ingresso nel centro abitato ed è entrata in paese dove, nel volgere di pochi minuti, è stata bloccata dai Carabinieri della locale stazione. Per i tre, accanto alle sanzioni per la violazione delle prescrizioni anti-covid, è scattata anche la quarantena obbligatoria: estesa pure a un’altra persona e alla stessa badante. (Fonte: Il Quotidiano del Sud) (fonte foto: Riviera24.it)