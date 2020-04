AGGIORNAMENTO IN BASILICATA – Zero contagi per la prima volta dall’inizio dell’epidemia

14 aprile 2020, ore 12:30 – C’è una bella notizia per la Basilicata, per quanto riguarda l’emergenza da Covid-19. Per la prima volta dall’inizio dell’epidemia, si registrano zero contagi in regione. Una notizia molto importante che porta tanto ottimismo e fiducia in un momento difficile. Infatti, negli ultimi 214 tamponi processati, nessuno è risultato positivo. Tutti negativi. Per quanto riguarda i ricoverati negli ospedali di Potenza e Matera, i ricoverati nei reparti di malattia infettiva sono 50, in pneumologia 12 e in terapia intensiva 12. Altri 4 i guariti, per un totale di 35. Mentre c’è un decesso, un pazienta di San Costantino Albanese.

Seguiranno aggiornamenti.

Claudio Buono