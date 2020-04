🔴 Un’altra vittima con coronavirus in Basilicata. Deceduta al “San Carlo” una donna di Potenza

14.4.2020, ore 18:50 – Nel giorno dove in Basilicata si registrano zero contagi da Covid-19, su 214 tamponi processati, si registra purtroppo un’altra vittima. Si tratta di una donna di 77 anni, di Potenza, che è deceduta poco fa all’Ospedale “San Carlo” di Potenza, dove dal 23 marzo scorso era ricoverata nel reparto di rianimazione, a seguito della positività da Covid-19. Le sue condizioni, già compromesse da malattie pregresse, si sono ulteriormente aggravate nella giornata odierna. E’ la ventesima vittima del Coronavirus in Basilicata. Il totale dei guariti in regione è salito a 35, mentre gli attuali positivi al Covid-19 sono 265.

Di seguito i 20 decessi in Basilicata

22 marzo: uomo 77enne di Marsicovetere

26 marzo: uomo 80enne di Potenza

27 marzo: donna 80enne di Spinoso

28 marzo: donna 86enne di Paterno

29 marzo: uomo 54enne di Potenza

30 marzo: uomo 85enne di Potenza

30 marzo: donna 62enne di Moliterno

31 marzo: uomo 53enne di Paterno

31 marzo: uomo 85enne di Irsina

1 aprile: uomo 38enne di Rapolla

2 aprile: uomo 67enni di Potenza

4 aprile: uomo 71enne di Montemurro

4 aprile: uomo 90enne di Pisticci

6 aprile: uomo 77enne di Potenza

8 aprile: uomo 57enne di Potenza

10 aprile: uomo 78enne di Potenza

10 aprile: uomo 66enne di Rapolla

11 aprile: uomo 87enne di Matera

13 aprile: uomo di San Costantino Albanese

14 aprile: donna di 77 anni di Potenza

Ai 20 decessi in territorio lucano, da aggiungere altri due pazienti lucani deceduti fuori regione (uomo di Rivello deceduto a Sala Consilina e un altro decesso, paziente di Lauria, a Varese).

Claudio Buono