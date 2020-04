LA SITUAZIONE IN BASILICATA – Negativi il 93 % dei tamponi. Aumentano i guariti, 18 le persone decedute. 270 gli attuali contagiati

13.4.2020 – Sono 270 gli attuali pazienti che combattono contro il coronavirus in Basilicata. E’ questo il dato secondo l’ultimo aggiornamento della task force della Regione Basilicata. Ma c’è una buona notizia: 31 guariti dall’inizio dell’epidemia, di cui ben 11 in più rispetto all’ultimo giorno. E’ un fattore che fa ben sperare. Le persone decedute in regione sono però 18, numero alto. Altri due pazienti sono deceduti fuori regione (paziente di Lauria a Varese e un altro altro paziente di Rivello a Sala Consilina). Nei due giorni precedenti sono stati processati oltre 300 tamponi al giorno, nell’ultimo giorno 190, di cui quattro nuovi positivi (2 a Grassano, poi Ad Avigliano e Moliterno).

I GUARITI E I DECESSI – Tra le persone guarite, anche una non lucana che si trova in isolamento in Basilicata. Dall’inizio dell’epidemia sono stati analizzati 4545 tamponi, di cui 4224 negativi e 321 positivi (poco più del 7 % hanno dato esito positivo). Come detto, sono 18 le persone decedute. Ben 7 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 1 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci e 1 di Matera. Ma un dato positivo arriva, come anticipato, dai guariti. Sono 31 dall’inizio dell’epidemia, di cui ben 11 nell’ultimo giorno. Inoltre, sono risultati positivi anche 1 paziente di Gravina di Puglia riscontrato dall’Asm, 1 paziente di Gioia del Colle, 1 paziente di Padula riscontrato dall’Aor San Carlo ed 8 pazienti diagnosticati in altre regioni, residenti in Basilicata dove attualmente si trovano in isolamento domiciliare;

LA SITUAZIONE NEGLI OSPEDALI – Attualmente i pazienti ricoverati presso strutture ospedaliere lucane – San Carlo di Potenza e Madonna delle Grazie di Matera – sono 76, così suddivisi: al San Carlo nel reparto malattie infettive 20, terapia intensiva 7, pneumologia 13. Al Madonna delle Grazie: malattie infettive 31 e terapia intensiva 5. I lucani in isolamento domiciliare sono 194;

Rispetto agli ultimi casi di positività, i Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti avuti dalle persone risultate positive.

Claudio Buono