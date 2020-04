AGGIORNAMENTO IN BASILICATA – Altri 4 casi di positività su 190 tamponi effettuati. Ci sono 11 nuovi guariti

AGGIORNAMENTO DEL 13 APRILE – Su 190 tamponi processati, molti di meno rispetto agli ultimi due giorni, quattro sono risultati positivi. E’ questo l’ultimo aggiornamento, delle ore 13:00, per l’emergenza coronavirus in Basilicata, mentre si attende il report ufficiale della Regione Basilicata. Negativi 186 tamponi, positivi 4: Avigliano, Grassano (2) e Moliterno. La situazione negli ospedali: 51 ricoverati nei reparti di malattia infettiva, 13 in pneumologia e 12 in terapia intensiva. E si registrano 11 nuovi guariti. Ad oggi i tamponi processati in Basilicata sono 4545.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI

Claudio Buono