Baragiano, “negato l’ingresso di un consigliere di minoranza in Municipio”. La denuncia di Rosanna Faraone

“Un consigliere di minoranza si è visto negare l’accesso alla casa comunale trovando la porta chiusa ed è stato lasciato fuori anche dopo essere stato visto dai dipendenti Comunali e dopo aver bussato ripetutamente”. E’ questo quanto denunciato a melandronews.it da Rosanna Faraone, capogruppo di minoranza al Comune di Baragiano. Il fatto denunciato dalla minoranza, sottolinea Faraone, “è avvenuto venerdì mattina. E’ un accaduto spiacevole che si è verificato all’esterno del Municipio. Il consigliere ha trovato la porta chiusa, ha bussato. E’ stato visto ma è stato lasciato fuori, anche dopo le continue richieste”. Il consigliere era dotato di guanti e mascherina. Ha atteso circa 20 minuti davanti alla porta chiusa. Ha chiesto l’intervento del Sindaco, poi quello dei Carabinieri. E successivamente, anche dopo l’intervento del segretario comunale, gli è stato consentito l’accesso. “È noto che l’emergenza epidemiologica, pur garantendo i servizi essenziali, costringe gli uffici pubblici ad adottare stringenti misure al fine di evitare pericolosi assembramenti. Ma è altrettanto vero che “le porte” della casa comunale debbono, con le dovute precauzioni, restare aperte per i cittadini, e per l’intera amministrazione, ma soprattutto, qualora vengano adottate precauzioni finalizzate all’accesso in massima sicurezza, le stesse devono valere per tutti. Quanto accaduto stamattina ha dell’inverosimile”, tuona Faraone.

“Non si può negare l’accesso al consigliere di minoranza e acconsentire a quelli di maggioranza. Non dobbiamo mai dimenticare che noi tutti amministratori, siamo semplici delegati della comunità Baragianese”. “È indecoroso – ha concluso Faraone – compiere atti di ostruzionismo in danno di una minoranza consiliare ed è opportuno camminare insieme verso un’unica direzione. Non è concepibile rendersi protagonisti di atti simili”.

Claudio Buono