Il Covid e l’amore: la Basilicata sul podio per accessi ai siti porno

Ai tempi del Covid-19, la Basilicata risulta essere al terzo posto delle regioni italiane per numero di visite giornaliere sui siti hot. E’ questo l’ultimo “primato” della nostra regione, da come si evince dall’analisi condotta in queste settimane dal sito Pornhub. La Basilicata si piazza sul podio tra quelle che ha fatto registrare il maggior numero di visite giornaliere sui siti hot. Un dato visibile anche nell’ambito del programma “E poi c’è Cattelan”. Alessandro Cattelan, conduttore dell’omonima trasmissione in onda su Sky, ci mette come sempre del suo per rendere tutto straordinariamente graffiante. Dalla classifica che mostra, è ben visibile l’asticella della Basilicata nel grafico, che si piazza al terzo posto. Così come il Molise, dove Cattelan scherza, definendolo un primato “autorevole”.

Per scherzare, mentre nel resto del Paese andava in tilt il sito dell’Inps, molti lucani non avevano problemi ad accedere ai siti hot. Insieme alla Basilicata, oltre al Molise, al terzo posto c’è anche il Trentino Alto Adige. Un primato per le tre regioni per il numero di visite sui siti hot, durante queste settimane di restrizioni e privazioni di rapporti sociali.. e anche di scappatelle!

Claudio Buono