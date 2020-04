AGGIORNAMENTO IN ITALIA 🆘 Quasi 2mila guariti in un giorno, ma 570 decessi. Gli attuali nuovi contagi 1400

10 aprile 2020, ore 18:10 – Si è tenuta poco fa la consueta conferenza stampa presieduta da Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, per l’aggiornamento dei dati relativi all’epidemia coronavirus. I contagi attuali sono inferiori rispetto alla giornata di ieri, così come i decessi, 40 in meno, ma comunque e purtroppo tanti. Quasi 2000 i guariti nelle ultime ore. Ecco tutti i dettagli.

Attuali nuovi contagi rispetto a ieri: 1.396 (ieri 1.615);

Decessi nelle ultime 24 ore: 570 (ieri 610)

Guariti nelle ultime 24 ore: 1.985 (ieri 1.979)

Totali attualmente positivi al Covid-19: 98.273 (3.497 in terapia intensiva)

Contagi totali dall’inizio dell’epidemia: 147.577  (compresi decessi e guariti)Â

Decessi totali dall’inizio dell’epidemia: 18.849

Guariti totali dall’inizio dell’epidemia: 30.455

Continua a diminuire il numero dei pazienti in terapia intensiva. Altri 108 in meno rispetto a ieri. Un calo costante da sei giorni consecutivi. Le persone in isolamento domiciliare fiduciario sono 66.534.

Claudio Buono