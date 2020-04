Potenza, gli infermieri del reparto di Rianimazione: “Delusi dalle umiliazioni. Stiamo lavorando con grande abnegazione e professionalità”

Ospitiamo su melandronews.it la lettera aperta dell’equipe infermieristica di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale “San Carlo” di Potenza

La Coordinatrice infermieristica e gli infermieri della Rianimazione, che da circa un mese stanno fronteggiando l’emergenza Coronavirus con professionalità, competenze e abnegazione, sono profondamente delusi dall’umiliazione continua che giunge dagli organi di stampa con dichiarazioni diffamatorie e inveritiere. Il lavoro svolto, frutto di Linee Guida Nazionali e Aziendali supportato da Protocolli e Procedure sviluppate e condivise dall’equipe infermieristica, è l’espressione di Evidence Based Nursing internazionali e i setting infermieristici sono messi in campo con perizia, prudenza e diligenza. E’ inconcepibile e inaccettabile che gli organi di stampa dichiarino che in Basilicata ci sia il più alto tasso di mortalità per numero di casi positivi, in quanto tale affermazione non corrisponde a verità. Infatti la percenuale morti/pazienti covid positivi in Basilicata è del 4,7% (Fonte Protezione Civile), dato questo inferiore alla media nazionale e allo stesso tempo inserisce la Basilicata tra le ultime regioni d’Italia.

Alla luce di quanto detto queste dichiarazione mendaci da un lato umiliano la psicologia già provata dei professionisti Infermieri e dall’altro inseriscono dell’immaginario collettivo un’idea fuorviante della realtà che si traduce in un’idea sociale di scarsa professionalità e incompetenza di chi lavora quotidianamente nel reparto di Rianimazione. Premesso questo l’Azienda ha il dovere di tutelare la sua immagine e quella dei suoi dipendenti intimando gli organi di stampa a rettificare i dati inveritieri divulgati, azione necessaria per placare le tensione nata tra i cittadini Lucani e la conseguente diffidenza verso l’Ospedale San Carlo e il Reparto di Rianimazione.

L’Equipe Infermieristica

U.O.C. Anestesia e Rianimazione