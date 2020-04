🔴 AGGIORNAMENTO IN ITALIA – Calano i contagi, aumentano i guariti. Ma ci sono altri 604 decessi

Nell’ambito della consueta conferenza stampa pomeridiana, il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha reso noto tutti i dati relativi all’ultimo aggiornamento dell’emergenza da coronavirus in Italia. Eccoli nel dettaglio

🆘 #CORONAVIRUS, AGGIORNAMENTO IN ITALIA DEL 7.4.2020, ORE 18:00

👉 Attuali nuovi contagi rispetto a ieri: 880Â (ieri 1.941);

👉 Decessi nelle ultime 24 ore: 604 (ieri 636)

👉 Guariti nelle ultime 24 ore: 1.555 (ieri 1.022)

👉 Totali attualmente positivi al Covid-19: 94.067Â (oggi in terapia intensiva 3.792, ieri erano 3.898)

👉 Contagi totali dall’inizio dell’epidemia: 135.586 (compresi decessi e guariti)

👉 Decessi totali dall’inizio dell’epidemia: 17.127

👉 Guariti totali dall’inizio dell’epidemia: 24.392

💪 Per il terzo giorno consecutivo scende il numero dei ricoverati in terapia intensiva. Per i guariti, si tratta del secondo giorno con il numero più alto dall’inizio dell’epidemia.

a cura di Claudio Buono