Un’altra vittima in Basilicata. Non ce l’ha fatta un uomo di Potenza ricoverato in terapia intensiva

6 aprile, ore 19:30 – 14esima vittima del coronavirus in Basilicata. Non ce l’ha fatta un uomo di Potenza, 77 anni, che era ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale “San Carlo” di Potenza, l’uomo era stato ricoverato lo scorso 8 marzo.

I DECESSI IN BASILICATA – il primo decesso il 22 marzo uomo 77enne di Marsicovetere; 26 marzo: uomo 80enne di Potenza; 27 marzo: donna 80enne di Spinoso; 28 marzo: donna 86enne di Paterno; 29 marzo: uomo 54enne di Potenza; 30 marzo: uomo 85enne di Potenza; 30 marzo: donna 62enne di Moliterno; 31 marzo: uomo 53enne di Paterno; 31 marzo: uomo 85enne di Irsina; 1 aprile: uomo 38enne di Rapolla; 2 aprile: uomo 68enne di Potenza; 4 aprile: uomo 71enne di Montemurro e paziente di Pisticci. Poco fa il decesso di un 77enne di Potenza che era ricoverato in terapia intensiva. Da aggiungere anche un uomo 74enne di Rivello deceduto a Sala Consilina (ospite di una casa di riposo). 15 lucani, per un totale di 14 deceduti sul territorio lucano.

