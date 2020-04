Un esempio che qualcosa in Basilicata non va, per quanto riguarda l’emergenza Covid-19, è questo post scritto poco fa su Facebook. Chi lo ha postato è una infermiera dell’Azienda Ospedaliera “San Carlo” di Potenza. “Ci sta qualcuno che mi può aiutare a trovare il mio tampone? Eseguito dopo 16 giorni, attendo da 7 il risultato”. Dopo la “denuncia” su Facebook, si risolverà? Speriamo bene.