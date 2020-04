Coronavirus in Basilicata, buone notizie. Aumentano i guariti: sono 13 con il giornalista Gianluigi Laguardia

C’è un nuovo paziente guarito da coronavirus in Basilicata. Si tratta di Gianluigi Laguardia, giornalista potentino, che era risultato positivo al Covid-19. A darne notizia è stato lo stesso Laguardia.

“Ho ricevuto la notizia di essere guarito (anche se ancora con sopportabili sintomi) e quindi nuovamente negativo per la malattia e positivo oltre che propositivo per tutti voi. Di questo non posso che ringraziare Iddio, tutti i Santi, la mia mamma che sorriderà e tutti voi per le preghiere e la vicinanza sincera e affettuosa. Adesso pregherò ancora con rafforzata e convinta fede, per mio fratello, mia cognata e per i tanti che ancora combattono per sconfiggere questo mostro invisibile, che già troppi morti e feriti ha lasciato nella nostra smarrita società reale. Avevo promesso a me stesso di non essere trafitto e di voler incornare questo maledetto virus: il Padreterno mi ha graziato. Del resto il 13 porta sempre bene. Con la mia guarigione, infatti, sono 13 i guariti in Basiliata, che supereranno ad horas il numero anche dei 13 sfortunati deceduti. Finché c’è vita, c’è sempre speranza per tutti. Grazie di cuore a tutti tutti”.

Ricordiamo che in Basilicata, con questo aggiornamento, i casi di contagio confermati in tutta la regione sono 263 su un totale di 3061 tamponi analizzati. Ieri erano 255, ai quali vanno aggiunti i 9 positivi di oggi e sottratto un guarito. Ai 263 positivi vanno aggiunte 13 persone decedute (4 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 1 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 1 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 Montemurro, 1 Pisticci), 13 persone guarite, 1 paziente di Gravina di Puglia riscontrato dall’Asm, 1 paziente di Gioia del Colle e 8 pazienti diagnosticati in altre regioni, residenti in Basilicata dove attualmente si trovano in isolamento domiciliare.

Attualmente in Basilicata i pazienti ricoverati presso le strutture ospedaliere di Potenza e Matera sono 64 così suddivisi: Azienda ospedaliera San Carlo (Potenza): malattie infettive 19, terapia intensiva 11, pneumologia 9; Ospedale Madonna delle Grazie (Matera): malattie infettive 18 e terapia intensiva 7.

Claudio Buono