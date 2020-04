Aumentano i guariti. Due in un giorno: poco fa si è saputo del doppio tampone negativo su un giovane Potentino

6 aprile 2020, ore 22:25 – In un giorno due persone guarite in Basilicata. È di pochi istanti fa la notizia della quattordicesima persona guarita. Si tratta di un giovane di Potenza. Per lui doppio tampone negativo. Solo qualche giorno fa anche la sorella, giovane, era risultata guarita dopo il doppio tampone negativo. Sempre oggi, è risultato guarito anche il giornalista Potentino Gianluigi Laguardia. Sono però 14 anche i decessi sul territorio lucano. L’ultimo un 77enne in serata. Inoltre anche due decessi fuori regione: a Sala Consilina (uomo di Rivello) e a Varese (uomo di Lauria).

Redazione