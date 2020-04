Covid-19 in Basilicata. La distribuzione del virus si concentra maggiormente tra le fasce dai 30 ai 60 anni

È molto interessante lo studio epidemiologico effettuato nel paese veneto di Vo’ Euganeo sotto la direzione del Prof. Andrea Crisanti (Università di Padova). Lo studio è stato eseguito facendo il test per la ricerca del Covid-19 a tutti gli abitanti del paese, ed è stato dimostrato che la grande maggioranza delle persone risultate positive, superiore al 50%, è completamente asintomatica, e rappresenta una fonte di contagio nascosta. Inoltre interessanti sono i dati del contagio per fascia di età.

Il grafico riportato in figura, elaborato per fascia di età su un campione non rappresentativo della Basilicata con soli 76 casi positivi (fonte: Istituto Superiore Sanità del 3.04.2020), evidenzierebbe che la distribuzione si concentra maggiormente tra le fasce dai 30 ai 60 anni, quelle con maggiori relazioni sociali.

Per fare delle corrette analisi statistiche epidemiologiche bisognerebbe identificare un campione rappresentativo della società per poi fare delle analisi statistiche socio-demografiche degli abitanti (luoghi, relazioni interne e esterne, lavoro, età, ecc..), con l’obiettivo di capire chi sono i diffusori sani, le loro relazioni e i luoghi di diffusione. Questi dati sono essenziali per capire i nodi trasmissivi del virus e per identificare le strategie per uscire dalla fase del lockdown.

a cura dell’ing. Antonio Coronato