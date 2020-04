Coronavirus, ancora una vittima in Basilicata. Deceduto un 71enne: era ricoverato in terapia intensiva al “San Carlo”

4.4.2020, ore 12:45 – Ancora una vittima in Basilicata con coronavirus. Si tratta di un uomo di 71 anni, di Montemurro centro del Potentino. L’uomo era ricoverato nel reparto terapia intensiva al “San carlo” di Potenza. Stando a quanto trapelato, il 71enne nei giorni scorsi era stato estubato e trasferito al reparto di malattia infettiva. Si sarebbe aggravato per essere trasferito in terapia intensiva, dov’è deceduto. E’ la dodicesima vittima in Basilicata, oltre ad un decesso fuori regione (uomo di Rivello deceduto a Sala Consilina) Nel dettaglio:

22 marzo: uomo 77enne di Marsicovetere;

26 marzo: uomo 80enne di Potenza;

27 marzo: donna 80enne di Spinoso;

28 marzo: donna 86enne di Paterno;

29 marzo: uomo 54enne di Potenza;

30 marzo: uomo 85enne di Potenza;

30 marzo: donna 62enne di Moliterno;

31 marzo: uomo 53enne di Paterno;

31 marzo: uomo 85enne di Irsina;

1 aprile: uomo 38enne di Rapolla;

2 aprile: uomo 68enne di Potenza;

4 aprile: uomo 71enne di Montemurro.

Claudio Buono