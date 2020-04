Covid-19, c’è un nuovo guarito in Basilicata. Sono otto in totale dall’inizio dell’epidemia

In giorni dove purtroppo le brutte notizie sono tante, in ultimo con il decesso di ieri sera e gli ulteriori 15 pazienti positivi oggi, una buona notizia arriva da Matera. Dove si registra un nuovo guarito , che era risultato positivo al Covid-19. Si tratta di Rinaldo Argentieri, Prefetto di Matera, che era stato ricoverato lo scorso 6 marzo all’ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera, dopo essere risultato positivo. La notizia è stata confermata dalla stessa Prefettura.

Si tratta dell’ottavo paziente guarito in Basilicata. Il Prefetto è stato dimesso dopo 29 giorni di ricovero. Prima della dimissione, Argentieri -come riporta Ansa- è stato sottoposto come da protocollo a due tampini, a distanza di 24 ore. Entrambi hanno dato esito negativo. In questo periodo è rimasto ricoverato nel reparto di Malattie infettive.

Il primo guarito, lo ricordiamo, lo scorso 26 marzo, un operaio 60enne di Matera. Poi il docente dell’Università della Basilicata, che era rimasto in isolamento domiciliare nella sua abitazione a Potenza e, qualche sera fa, la notizia della guarigione del “paziente 1”, di Trecchina, il primo -un uomo- a risultare positivo, lo scorso 3 marzo, al tampone per il contagio da Covid-19. Prima del Prefetto di Matera, sono guarite altre quattro persone, per un totale di otto. Con l’augurio di poter raccontare ancora di tante guarigioni.

Claudio Buono