L’Eni a sostegno dell’emergenza in Basilicata, il ringraziamento di Bardi. E la Fondazione Carical dona 250mila euro

Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, a nome dell’intera Giunta regionale ringrazia l’Eni che in queste ore si è resa protagonista di un gesto di vicinanza nei confronti dei lucani. “La compagnia petrolifera – fa sapere Bardi – ha contribuito in maniera concreta all’acquisto di beni utili ad attenuare le emergenze che sta affrontando il sistema sanitario”. Lo ha reso noto poco fa l’ufficio stampa della Regione. Nei giorni scorsi, era il 20 marzo, Eni aveva fatto sapere di voler «contribuire al rafforzamento significativo» della terapia intensiva nelle strutture sanitarie della Basilicata con la donezione alla Regione di 40 letti di degenza e 20 respiratori e dispositivi di protezione individuale, tra cui mascherine chirurgiche e altre dotazioni necessarie al personale.

Successivamente, in un’altra nota stampa, è stato reso noto che la Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania ha effettuato una importante donazione per la raccolta fondi promossa dalla Regione Basilicata e finalizzata a sostenere il servizio sanitario lucano durante l’emergenza coronavirus. Grazie alla generosità della Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania al momento sono stati donati 250 mila euro, che saranno utilizzati per l’acquisto di dispositivi individuali di sicurezza. L’iniziativa rientra nell’ambito della campagna regionale di comunicazione “Scacco matto al coronavirus”. Questo il conto corrente sul quale è possibile effettuare una donazione: IBAN IT19Q0542404297000000000382 – Banca Popolare di Bari, intestato a “Regione Basilicata”.