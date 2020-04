Dopo il caos, l’organizzazione. Ecco come si potrà richiedere il bonus da 600 € all’Inps

Dopo i problemi nel primo giorno, al fine di evitare ulteriori intasamenti e blocchi al sito web per la richiesta delle indennità per l’emergenza coronavirus, dal 2 aprile l’accesso ai servizi telematici dell’INPS è contingentato in base ai seguenti orari giornalieri:

Dalle ore 8,00 alle ore 16,00 i servizi saranno disponibili per Patronati e Intermediari abilitati, che potranno operare secondo le consuete modalità di accesso;

Dalle ore 16,00 alle ore 8,00 i servizi saranno disponibili per i cittadini, che potranno operare utilizzando le credenziali di accesso attualmente disponibili.

