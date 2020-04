250 casi totali, 235 attuali, 10 decessi, 19 ricoverati in terapia intensiva, 3 guariti. Tutti i numeri dell’emergenza in Basilicata

10 morti in 11 giorni, 250 tamponi positivi (di cui due a testa fatti su altrettante persone, attualmente sono 235, sottraendo 10 decessi e 3 guariti e 2 non residenti in Basilicata) a fronte di 2427 totali analizzati (di cui 2179 negativi). Dei positivi, 57 sono le persone ricoverate in due ospedali. Sono questi i numeri, secondo l’ultimo aggiornamento, riguardo l’emergenza da contagio Covid-19 in Basilicata. Ieri la vittima più giovane, Pino Larotonda, un 38enne di Rapolla, vigile urbano a Melfi (con il padre e la sorella positivi al tampone e il fratello deceduto tre settimane fa a Parma, una storia straziante). Di tutti i positivi, sono tre le persone guarite (operaio di Matera, docente Unibas e il “paziente 1” di Trecchina, il primo risultato positivo in terra lucana, il 3 marzo).

I DECEDUTI, 10 PIÙ UN ALTRO FUORI REGIONE – E’ Potenza a pagare il prezzo più caro di questa emergenza. Sono tre le persone decedute, due a Paterno e altre cinque persone in altrettanti paesi. Nel dettaglio, il 22 marzo è deceduto un uomo 77enne di Marsicovetere, il 26 marzo un 80enne di Potenza, il 27 marzo una 80enne di Spinoso e il 28 marzo una 86enne di Paterno. Il 29 marzo un noto commerciante di Potenza, il 54enne Palmiro parisi, il giorno successivo, il 30 marzo, un decesso a Potenza (85enne) e una donna a Moliterno (62enne). Altri due decessi il 31 marzo, un 53enne di Paterno ed un 85enne di Irsina. Ieri 1 aprile la più giovane vittima, Pino Larotonda, 38 anni di Rapolla. Da aggiungere anche un altro decesso, avvenuto il 25 marzo, di un 74enne di Rivello ospite in una casa di riposo a Sala Consilina;

248 I TAMPONI POSITIVI IN REGIONE, ALTRI 8 LUCANI POSITIVI FUORI REGIONE – Ai 235 attualmente positivi, bisogna aggiungere i 10 decessi, i 3 guariti, 1 paziente di Gravina di Puglia riscontrato dall’Asm e 1 paziente di Gioia del Colle (questi due ospiti in due centri lucani), per un totale di 250 positivi riscontrati sul territorio lucano. Inoltre, al di fuori dei numeri della Regione Basilicata, bisogna aggiungere altri 8 pazienti diagnosticati in altre regioni, residenti in Basilicata dove attualmente si trovano in isolamento domiciliare;

LA SITUAZIONE NEGLI OSPEDALI – Attualmente in Basilicata i pazienti ricoverati presso strutture ospedaliere lucane (Azienda ospedaliera San Carlo e Ospedale Madonna delle Grazie) sono 57, così suddivisi: “San Carlo” di Potenza (17 nel reparto di malattie infettive, 13 in terapia intensiva, 5 in pneumologia. All’ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera, 16 pazienti nel reparto di malattie infettive e 6 in terapia intensiva;

E’ questo il quadro dettagliato della situazione in Basilicata, aggiornato al pomeriggio di oggi 2 aprile. Il prossimo aggiornamento arriverà domani, poco prima dell’ora di pranzo.

Claudio Buono