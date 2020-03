In Basilicata sale a tre il numero dei pazienti guariti da Covid-19

Ieri le brutte notizie su ulteriori due decessi (85enne di Potenza e 62enne di Moliterno), oggi una bella notizia. Sperando che la giornata possa regalarne ancora altre, o almeno, non molto negative e con numeri in ribasso. C’è il terzo guarito in Basilicata. Si tratta del “paziente 1”, di Trecchina, il primo -un uomo- a risultare positivo, lo scorso 3 marzo, al tampone per il contagio da Covid-19. Nella serata di ieri, si è saputo anche di un altro guarito, un docente dell’Università della Basilicata, anche lui uno dei primi a risultare positivi, che è rimasto in questo periodo in isolamento domiciliare nella sua abitazione a Potenza. Prima di loro, era stato già dimesso dall’ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera, il 26 marzo, un operaio 60enne materano, guarito. L’uomo era stato prima ricoverato al reparto di malattie infettive. Poi, dopo un peggioramento delle sue condizioni di salute, era stato trasferito nel reparto di terapia intensiva. L’uomo materano è stato trattato con il Tocilizumab, il farmaco che cura l’artrite reumatoide, già sperimentato al “Cotugno”di Napoli dal professore Paolo Ascierto. Sui pazienti è stato effettuato il doppio tampone, risultato negativo.

Salgono quindi a tre i guariti in Basilicata, che erano affetti da coronavirus. I decessi sono sette: la prima vittima risale al 22 marzo (un 77enne di Marsicovetere). Poi il 26 marzo il decesso di un 80enne di Potenza (era ricoverato in terapia intensiva al “San Carlo). Il 27 marzo l’80enne di Spinoso, poi sabato la quarta vittima (donna 86enne di Paterno), domenica il decesso del noto commerciante di bibite, un 54enne di Potenza. Ieri gli altri due decessi, entrambi ricoverati nel nosocomio potentino: un 85enne di Potenza e una donna 62enne di Moliterno.

Si spera che il prossimo aggiornamento odierno, previsto per le ore 12:00, possa portare notizie più rassicuranti in numeri di contagio e di guariti. L’aggiornamento verrà pubblicato su melandronews.it. (foto tratta da Avvenire.it)

