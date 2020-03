Coronavirus, un’altra vittima in Basilicata. Non ce la fa un 85enne. I decessi sono 9

31.3.2020, ore 16:00 – Coronavirus in Basilicata. È deceduto poco fa un uomo di 85 anni di Irsina. Era ricoverato all’ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera. Stando a quanto trapelato, l’uomo soffriva anche di alcuni problemi cardiaci. Si tratta del secondo decesso di oggi in Basilicata: stamattina si è avuta notizia della morte di un 53enne di Paterno. Salgono a 9 i decessi in Basilicata, oltre ad un’altra vittima fuori regione.

Di seguito, i decessi in Basilicata:

22 marzo: uomo 77enne di Marsicovetere;

26 marzo: uomo 80enne di Potenza;

27 marzo: donna 80enne di Spinoso;

28 marzo : donna 86enne di Paterno;

29 marzo: uomo 54enne di Potenza;

30 marzo: uomo 85enne di Potenza;

30 marzo : donna 62enne di Moliterno;

31 marzo : uomo 53enne di Paterno;

31 marzo : uomo 85 enne di Irsina ;

Da aggiungere anche un altro decesso, avvenuto il 25 marzo, di un 74enne di Rivelli ospite in una casa di riposo a Sala Consilina. (foto tratta da ilfaronline.it)

Claudio Buono