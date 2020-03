C’è l’ottava vittima con coronavirus in Basilicata. Non ce l’ha fatta un 53enne di Paterno

Continua a salire il numero delle vittime con coronavirus in Basilicata. Stamattina di registra l’ottava vittima. Si tratta di un uomo di 53 anni di Paterno, un imprenditore, che dal 18 marzo scorso era stato trasferito nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale “San Carlo” di Potenza. L’uomo due settimane fa era risultato positivo al tampone per il contagio da Covid-19. Ricordiamo che la prima vittima in BASILICATA risale al 22 marzo (un 77enne di Marsicovetere). Poi il 26 marzo il decesso di un 80enne di Potenza (era ricoverato in terapia intensiva al “San Carlo). Il 27 marzo l’80enne di Spinoso, poi sabato la quarta vittima (donna 86enne di Paterno), domenica il decesso del noto commerciante di bibite, un 54enne di Potenza. Ieri gli altri due decessi, entrambi ricoverati nel nosocomio potentino: un 85enne di Potenza e una donna 62enne di Moliterno. Stamattina l’uomo di Paterno.

Claudio Buono