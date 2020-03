AGGIORNAMENTO IN ITALIA – Guariti altri 1560 pazienti in un giorno. Decedute nell’ultimo giorno 812 persone

Aggiornamento delle ore 18:00 in Italia – Sono attualmente 75.528 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento -rispetto a ieri- di 1.648 persone. Un numero da non sottovalutare, dal momento che ieri, domenica, l’incremento era stato di 3.815, più del doppio. Il dato è stato fornito poco fa da Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, nell’ambito della consueta conferenza stampa. Nell’ultimi giorno, sono morte 812 persone (ieri si sono registrati 756 decessi). In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi sono 11.591 i morti. Un numero importante arriva anche dai guariti. Nell’ultimo giorno 1.590 persone sono guarite, con il numero totale dei guariti che arriva così a 14.620. Si tratta del numero più alto di guariti da quando è iniziata l’emergenza. Ieri l’aumento dei guariti era stato di 646, oggi quasi il triplo.

Secondo gli ultimi dati dell’Istituto Superiore di Sanità relativi a ieri, sono 8.358 gli operatori sanitari contagiati, 595 in più rispetto al giorno precedente. Durante la conferenza stampa si è saputo che sono partiti in Italia i test pre-clinici di cinque vaccini contro il coronavirus. Sono condotti dall’azienda Biotech Takis. A metà maggio i primi risultati della sperimentazione.

Claudio Buono